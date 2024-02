Je t'attendais

Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard partagent une même passion pour les artistes qui ont permis au Québec d’avoir son véritable star système. Tous deux dotés d’une mémoire impressionnante, c’est avec une grande affection pour notre culture populaire qu’ils plongent dans leurs souvenirs des années 60 au début des années 2000. Dans une ambiance intime et décontractée, à chaque émission, Véro et Jean-Sébastien donnent rendez-vous à trois invités pour évoquer ensemble leurs souvenirs du milieu artistique d’ici.