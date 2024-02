Le plateau de la nouvelle émission de Véro et Jean-Sébastien Girard est somptueux

La semaine dernière, nous apprenions que Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard, qui avaient travaillé ensemble sur Votre beau programme, collaboreront à nouveau sur un nouveau projet télévisuel, intitulé Je t'attendais.

Dans cette nouvelle émission, les deux artistes à la mémoire spectaculaire donneront rendez-vous à trois invités pour évoquer ensemble leurs souvenirs du milieu artistique d’une autre époque. Chacun des huit épisodes d'une heure aura sa propre thématique. Elle mettra à l'honneur une personnalité toujours vivante, mais moins présente dans les médias. Ce rendez-vous, dans une ambiance intime et décontractée, sera l'occasion de lui rendre hommage et de lui signifier la place importante qu'elle a tenue dans le monde artistique et dans le coeur des Québécois.

Je t’attendais est une idée originale de Jean-Sébastien Girard, qui présentait d'ailleurs ce mardi une première image du magnifique plateau sur les réseaux sociaux. « On part ça aujourd’hui! », écrivait-il.

La nouvelle émission de KOTV sera présentée en 2024-2025 dans la section VERO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA et par la suite sur ICI TÉLÉ.

Il faut dire que Véro a du pain sur la planche ces jours-ci. En plus de son émission de radio quotidienne, elle anime Zénith en direct les jeudis soirs sur les ondes de Radio-Canada. Elle figurera également dans la quatrième saison de L'oeil du cyclone en plus de son implication dans sa fondation et de ses nombreuses apparitions dans les différentes émissions. On pourra notamment la voir dans l'émission spéciale des 20 ans de Tout le monde en parle dimanche.

En ce qui concerne Jean-Sébastien Girard, on peut l'entendre à ICI Première tous les dimanches à 17 h, alors qu'il propose une grande fête, à la manière d'un roast, concoctée spécialement pour un artiste qu'il apprécie.