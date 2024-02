Dans le cadre du visionnement de la troisième et ultime saison de C'est comme ça que je t'aime, dans lequel il incarne un nouveau personnage, nous avons eu la chance de nous entretenir avec le sympathique comédien Patrick Hivon. Celui-ci en a profité pour nous annoncer pas une, mais DEUX bonnes nouvelles concernant son autre projet, L'oeil du cyclone, dans lequel il incarne un père de famille.

Alors que la quatrième saison est actuellement disponible sur l'Extra d'ICI Tou.tv, le comédien nous confirme d'abord qu'une cinquième saison verra le jour. Nous ne pourrions en être plus heureux, comme il s'agit d'un projet rassembleur qui continue, de saison en saison, de rallier les familles devant le petit écran.

Plus encore, Patrick nous annonce une grande nouvelle, pour le moins surprenante, soit que la série fera un saut au grand écran.

Il indique : « On va faire un film de Noël de L'oeil du cyclone. »

Il faut dire qu'il s'agit d'une formidable nouvelle et nous sommes certains que l'univers de la série se transposera favorablement au cinéma, qui plus est dans un film de Noël.

Ainsi, nous pourrons assurément y retrouver les comédiens principaux de la série, les formidables Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Joey Bélanger, Juliette Aubé, Louis-David Gauthier, Danielle Proulx, Luc Senay Pierre-Yves Cardinal et bien d'autres.

Pour ceux qui n'auraient pas encore découvert ce petit bijou de projet, disponible en rattrapage sur l'Extra, voici de quoi il est question : Un cyclone est un phénomène météorologique qui se produit quand on doit gérer 3 enfants, une job de travailleuse autonome, un ex et sa nouvelle blonde trop jeune, des horaires de garde, des repas, l’école, les lunchs, la nouvelle employée… Et dans l’œil de ce Cyclone se trouve Isabelle, 39 ans, mère célibataire qui a la charge mentale de tout ce beau monde en plus d’avoir à supporter une sœur meilleure qu’elle dans tout, une mère qui lui rappelle que sa sœur est meilleure qu’elle dans tout et une vie amoureuse désertique.

La troisième saison est diffusée chaque lundi à 19 h 30 sur les ondes d'ICI Télé. La quatrième saison est offerte en primeur sur l'Extra et sera diffusée ultérieurement sur ICI Télé.

Notons que Patrick Hivon interprète l'un des frères Lavoie dans la troisième saison de C'est comme ça que je t'aime, un groupe criminalisé de Montréal qui voudra conférer plus de pouvoir à Huguette Delisle, lors d'une guerre à finir.