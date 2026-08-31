Télé
Oeuvres (31)Voir tout
Voir les films de Danielle Proulx sur Cinoche.com
L'oeil du cyclone
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Louise
En cours
Jowanne, la psy des stars
2021 - Aujourd'hui
Comédien
Danielle Proulx
En cours
Passe-Partout
2019 - Aujourd'hui
Comédien
Grand-Mère
En cours
Prix et distinctionsVoir tout
Gala MetroStar
2004
Artiste d’émissions jeunesse
Cornemuse
Prix Gémeaux
2000
Meilleure interprétation émission ou série jeunesse dramatique
Cornemuse
Prix Gémeaux
1998
Meilleure interprétation premier rôle féminin téléroman
Sous le signe du lion II