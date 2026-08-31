Danielle Proulx

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Gala MetroStar
2004
Artiste d’émissions jeunesse
Cornemuse
Prix Gémeaux
2000
Meilleure interprétation émission ou série jeunesse dramatique
Cornemuse
Prix Gémeaux
1998
Meilleure interprétation premier rôle féminin téléroman
Sous le signe du lion II

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Saturday, October 17, 2020 8:00 AM
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