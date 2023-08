Passe-Partout (2019)

Passe-Partout, Passe-Carreau, Passe-Montagne et leurs compagnons sont de retour dans un tout nouveau Passe-Partout. Les trois amis donnent rendez-vous aux tout-petits afin de les divertir, de les outiller pour la réussite éducative et de les accompagner dans leurs apprentissages sociaux et affectifs, et cela, tout en s’amusant! Adaptée à la réalité des enfants d’aujourd’hui, Passe-Partout illuminera leur imaginaire et favorisera l’apprentissage d’aptitudes telles que l’ouverture sur le monde, la confiance en soi, le respect de soi et des autres, puis la capacité d’exprimer ses émotions. Cannelle, Pruneau et compagnie seront aussi de la partie pour offrir aux poussinots et aux poussinettes des moments remplis de magie.