L'équipe de L'oeil du cyclone célèbre une formidable nouvelle

L'équipe de la série L'oeil du cyclone a de quoi célébrer cette semaine, alors que le film Le cyclone de Noël a franchit la barre du 1,5 million $ en recettes au box-office québécois.

Comme on le sait, la production a fait le pari de transposer au grand écran cette histoire familiale, le temps d'un film aux airs de fêtes.

Dans celui-ci, pour Isabelle Gagnon, mère célibataire de trois enfants, Noël est la plus belle journée de l'année, malgré toute la charge mentale qui accompagne cette célébration. Mais cette année, les traditions sont menacées, alors que les membres de sa famille ont d'autres plans. Alors que la neige se fait attendre, que certains rêvent de destinations soleil, que les blagues de lutins ne font plus rire les enfants, jusqu'où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

Le long métrage permet de renouer avec toute la distribution principale - Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Luc Senay, Danielle Proulx, Patrick Hivon, Catherine Souffront, Joey Bélanger, Juliette Aubé et Émi Chicoine - bonifiée par quelques apparitions surprises, parfois drôles ou touchantes, notamment Dominic Paquet, Louise Portal et Sonia Vachon.

Lisez nos impressions sur le long métrage ici.

Faites-vous partie de ceux et celles qui ont été le voir en salles? Il s'agit d'une belle manière de se mettre dans l'esprit de Noël, en compagnie de comédiennes et comédiens qui ont depuis longtemps pris une place dans notre coeur.

Évidemment, sur les réseaux sociaux, l'équipe s'est réjouie du succès du film. Véronique Cloutier écrit : « MAIS VOUS ÊTES EXTRAORDINAIRES! Le film esf toujours en salle 🎬🍿 Merci de vous déplacer pour aller voir LE CYCLONE DE NOËL et merci tellement d’en parler autour de vous! Quel cadeau 🙏🏻💗

La maison de production KOTV écrit quant à elle : « Le Cyclone de Noël poursuit sa montée et atteint désormais 1 516 180$ au box-office québécois après seulement 3 semaines en salles! Malgré la sortie de blockbusters américains tels que Wicked et Gladiator 2, on voit que les Québécois ont le coeur à la fête puisque notre film de Noël demeure dans le top 3 sur les grands écrans du Québec! »

Le film, qui ne fait que débuter sa vie en salles, égayera nos cinémas jusqu'à Noël et plus encore. Une occasion à ne pas rater, pour se mettre un sourire aux lèvres! Parions que cette équipe tissée serrée n'a pas fini de nous épater...

Notons que la 5e saison de L'oeil du cyclone sera offerte en primeur sur Véro.tv à compter du 6 février 2025.