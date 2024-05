Deux visages connus se joignent au film de Noël de L’oeil du cyclone 

Isabelle (Christine Beaulieu) voudrait que son temps des fêtes soit célébré comme il l'a toujours été, chez elle, en famille. Mais l'héroïne de L'Oeil du cyclone voit bien malgré elle ses traditions bouleversées quand elle apprend que tous sont occupés ailleurs. Les fans de l'émission reconnaîtront inévitablement l'organisatrice de mariage à la détermination intouchable lorsqu'elle se lancera dans toutes sortes de manigances dans l'objectif de réunir ses proches à Noël.

Cette fois sous le format d'un récit plutôt que sous forme de sketches, le film Cyclone de Noël nous permettra de retrouver la famille Gagnon, grandement applaudie par le public du petit écran. Pour les habitués, le long métrage, écrit par les mêmes auteurs, se présentera comme la suite logique aux épisodes diffusés ce printemps, avec les mêmes personnages, les mêmes décors et, bien entendu, le même humour complice brisant le 4e mur. Deux nouveaux visages feront tout de même leur apparition pour le projet : Monique (Sonia Vachon), la fameuse coiffeuse dont parle toujours Louise (Danielle Proulx) et Daniel (Dominic Paquet). Ce dernier est un ajout à l'histoire, il est le père du copain de Jade (Emi Chicoine) et on nous glisse à l'oreille que l'homme pourrait être au goût d'Isabelle. Une nouvelle flamme en vue?

En visite sur le plateau, devant les dizaines et dizaines de boîtes d'ornements, de lumières et de décorations hivernales en tous genres, nous confirmons que la comédie familiale est équipée pour nous plonger complètement dans l'ambiance des fêtes.

« C'est un peu un rêve, honnêtement, parce que moi, j'ai tellement consommé de films de Noël. Les mêmes, chaque année, je ne me tanne pas. Puis là, bien, on est en train d'en faire un, alors c'est touchant. Puis même, je me dis, si on peut faire un film de Noël traditionnel, qui va revenir chaque année, que les gens vont avoir envie [de réécouter], bien là, je serais très, très heureuse, je serais très fière de ça », nous confiait la comédienne principale, Christine Beaulieu.

Déjà, nous sommes charmés!

Voyez l'équipe en action sur le plateau, dans la galerie d'images ci-bas.