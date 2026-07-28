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Frédérike Bédard rejoint la distribution de cette populaire série

Elle partagera l'écran avec Luc Senay.

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La comédienne Christine Beaulieu est présentement en tournage de la septième saison de L'oeil du cyclone.

Elle a partagé sur ses réseaux une photo de Luc Senay en compagnie de Frédérike Bédard. Les deux acteurs portent des tenues de pickleball.

« Michel a une nouvelle partenaire au Pickleball! Est-ce que son cœur va flancher pour la belle Claudette? », indique la comédienne.

Ainsi, on comprend que Frédérike Bédard interprètera, peut-être, un nouvel intérêt amoureux pour Michel dans la prochaine saison de la populaire comédie.

Voyez sa story au bas de l'article.

Christine a aussi partagé un selfie avec Danielle Proulx, sa maman dans la comédie de Radio-Canada. Voyez-le ci-dessous.

Précisons que la sixième saison de L'oeil du cyclone est disponible dès maintenant sur l'EXTRA d'ICI.TOU.TV. Celle-ci devrait être diffusée à la télé l'hiver prochain.

Pour ce qui est de la septième mouture, présentement en tournage, elle devrait être offerte sur l'EXTRA à l'hiver 2027, pour diffusion sur Radio-Canada l'année suivante.

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