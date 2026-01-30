L'oeil du cyclone : Une 6e saison plus que jamais sous le signe du rire

À compter du 5 février prochain, vous pourrez vous plonger dans la nouvelle saison de L'oeil du cyclone, qui atterrira sur Véro.tv tel un baume contre la grisaille. Plus que jamais sous le signe du rire, les premiers épisodes nous ramènent directement en terrain connu, alors que les divertissantes chamailleries de la famille Gagnon ne nous font jamais oublier tout l'amour qu'il y a dans ce clan, devant comme derrière la caméra.

Dans ces nouveaux épisodes, Isabelle sera plus que jamais confrontée à l’urgence de vivre pleinement et de ne pas remettre ses rêves à demain, alors qu'un événement inattendu viendra bouleverser sa famille. Ce revirement de situation, abordé avec douceur et tendresse dès les premiers épisodes, viendra consolider l'affection dans la famille et deviendra un moteur pour que les soeurs Gagnon recommencent à envisager l'amour.

La série réunit à nouveau sa formidable distribution originale menée par la toujours étincelante Christine Beaulieu, entourée de Véronique Cloutier, Emi Chicoine, Juliette Aubé, Danielle Proulx, Patrick Hivon, Joey Bélanger, Catherine Souffront, Luc Senay et Étienne Lou. À ceux-ci s'ajoutent Hélène Bourgeois Leclerc, Stéphane Breton, Émilie Gilbert, Vanessa Boudrias, Maude Bouchard, Éric Robidoux, Jean-Simon Leduc, Luis Oliva, Pierre Verville, Iannicko N’Doua-Légaré, Rodley Pitt, Marie-Ève Beauregard, Fayolle Jean, Marie Brassard, Denis Houle, et plusieurs autres, qui viendront interpréter des rôles épisodiques.

Aux textes, on constate que le talentueux sextuor d'auteurs est plus que jamais en possession de ses moyens. Ils connaissent leurs personnages et savent où les mener pour nous faire rire et nous attendrir. En ce sens, voir JF (Patrick Hivon) s'accomplir comme papa à la maison et assister aux premiers pas de Jules (Joey Bélanger) en amour sont tout ce dont on avait besoin pour nous réchauffer en cette saison froide. Les réalisateurs Alain Chicoine et Julie Hogue continuent de faire briller cette famille tissée serrée, avec sensibilité, humour et affection.

Force est d'admettre que même après six saisons, nous ne sommes absolument pas au bout de ce projet, qui pourrait vivre encore longtemps. En outre, on espère voir bientôt un deuxième film de Noël sur nos grands écrans. Il y a encore tant à dire et à montrer sur la charge mentale, la famille, le célibat, les ambitions, les rêves et plus encore. C'est fait ici avec authenticité et bonheur et ça se voit à l'écran. On vous souhaite une excellente sixième saison de L'Oeil du cyclone, à consommer sans modération.

La 6e saison de L’œil du cyclone comporte 12 épisodes de 22 minutes, dont les 6 premiers seront mis en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA le jeudi 5 février 2026 et les 6 suivants, le jeudi 12 février 2026.