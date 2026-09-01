Ce populaire téléroman des années 90 sera bientôt rediffusé à la télé

ICI ARTV diffuse plusieurs reprises d'émissions classiques, comme Moi et L'autre ou Le temps d'une paix.

Voilà que Radio-Canada a annoncé lors de sa rencontre de presse pour la saison de l'automne 2026 que la chaîne présentera un autre populaire téléroman des années 90, soit Sous le signe du lion.

Mettant en vedette Danielle Proulx, Nathalie Naubert, Suzanne Clément, Jacques Lussier et Jacques Godin dans le rôle du riche et puissant Jérémie Martin, père d'une famille qui le craint et le déteste. Au début du récit, sa femme, Clothilde, décède après qu'Annette, à la fois la maîtresse de Jérémie et la bonne de la maison, ait pratiqué sur elle l'euthanasie par compassion.

Rappelez-vous le générique dans la vidéo au bas de l'article.

À noter qu'il y a eu deux versions du feuilleton dramatique, la première, de Françoise Loranger, est sortie en 1961, puis la seconde mouture à la fin des années 90. Hélène Pedneault a écrit la première saison alors que Guy Fournier était à la barre de la seconde. C'est la deuxième version que vous pourrez bientôt redécouvrir.

Sous le signe du lion sera offert sur ICI ARTV dès le mois de novembre prochain.

La chaîne proposera également des segments de nostalgie jeunesse, alors qu'il sera possible de rattraper des émissions de Fanfreluche et Sol et Gobelet toute l'année.