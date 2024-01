Sous le signe du lion II

Jérémie Martin est né sous le signe du lion: il est dominateur, tyrannique et d'une arrogance qui cache une peur fondamentale, celle de la solitude. Millionnaire, il régit l'empire familial en véritable potentat. Comme Jérémie, les membres de sa famille ont tous quelque secret au fond du coeur. Un univers fascinant et captivant où les intrigues, la passion et les tensions dominent tout. Dans le deuxième volet, Jérémie Martin, à demi paralysé à la suite d'un sérieux accident cérébro-vasculaire, se débat avec l'énergie qu'on lui connaît pour retrouver toutes ses facultés.