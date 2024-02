Sol est un clown crédule et naïf à l'extrême que le bon sens n'atteint pas. Il voltige de gaffes en catastrophes avec une ardeur qui n'a d'égal que son optimisme à échafauder les plans les plus absurdes. Quant à Gobelet, même s'il est tout en nuances et en subtilités, il peut passer sans transition de la colère la plus terrible à la gaieté la plus contagieuse, sans oublier ses élans de tendresse pour son Isabelle. Liés par une étonnante complicité, Sol et Gobelet défient les lois traditionnelles de l'équilibre mental au profit d'un humour délicieusement euphorique qui s'incarne dans les situations les plus farfelues.