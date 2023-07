Le temps d'une paix

L'action se déroule peu après la Première Guerre mondiale, dans la région de La Malbaie qui est bouleversée par l'arrivée du modernisme: le téléphone, l'électricité, l'automobile, etc. Rose-Anna, une veuve qui a trois enfants, doit faire des travaux domestiques pour arriver à joindre les deux bouts. Elle est courtisée par Joseph-Arthur Lavoie, cultivateur prospère et veuf lui aussi, mais refuse d'être infidèle à son premier mari. Le curé Chouinard veille sur ses paroissiens et observe les intrigues qui se nouent et se dénouent dans les familles ou au gré de la politique locale: le fils de Joseph-Arthur, Yvon, qui va épouser la fille de Rose-Anna, la quasi centenaire mémère Bouchard, les manoeuvres du notaire de Québec, Cyprien Fournier, Ti-Coune, l'innocent du village, qui voit quand même beaucoup de choses. Les conflits de générations et de valeurs animent durant 20 ans tout ce petit monde en transformation.