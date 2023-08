Moi et l'autre

Dominique et Denise emménagent dans un immeuble très chic de l'ouest de la métropole. Elles ont toutes sortes de démêlés avec le gérant des lieux, M. Lavigueur, et le concierge, Gustave. Naïf et généreux, celui-ci est sans cesse mis en boîte par Denise et ne peut rien refuser à une Dodo roublarde mais si aimable. M. Lavigueur trouve ses deux locataires bien encombrantes, lui qui reçoit plus de plaintes à leur sujet que pour tous les autres locataires réunis. Il est vrai qu'elles sont à l'origine des aventures les plus loufoques, des situations les plus inextricables qui mettent aux prises voisins, visiteurs et même le pauvre mari de Dodo, Jean-Paul.