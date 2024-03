Sous le signe du lion I

Jérémie Martin est né sous le signe du lion; il est dominateur, tyrannique et d'une arrogance qui cache une peur fondamentale, celle de la solitude. Millionnaire, il régit l'empire familial en véritable potentat. Comme Jérémie, les membres de sa famille ont tous quelque secret au fond du coeur: Beaujeu, le fils aîné, séducteur et bon par inclination; Laurent, son frère, irascible comme son père; Céline, la fille aînée, psychopathe jusqu'à l'hystérie; Gabriel Mercier, gendre de Jérémie, cupide et intéressé; Michel, le cadet, cérébral et magnanime; la servante, Annette, entièrement dévouée à son maître, et sa fille Martine, une petite peste très curieuse et futée. Un petit monde où les intrigues et les tensions dominent tout.