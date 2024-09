Découvrez enfin la bande-annonce du film Le cyclone de Noël

L'été n'est pas encore terminé que, déjà, nous plongeons dans l'ambiance des fêtes avec le film Le cyclone de Noël, inspiré de la série coup de coeur L'oeil du cyclone. Une première bande-annonce givrée, où l'on retrouve tous nos personnages préférés, vient d'atterrir sur les réseaux sociaux.

Pour Isabelle Gagnon (Christine Beaulieu), mère célibataire de trois enfants, Noël est la plus belle journée de l’année, malgré toute la charge mentale qui accompagne cette célébration. Mais cette année, les traditions sont menacées, alors que les membres de sa famille ont d’autres plans. Alors que la neige se fait attendre, que certains rêvent de destinations soleil, que les blagues de lutins ne font plus rire les enfants, jusqu’où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

Isabelle et sa soeur Éliane (Véronique Cloutier) feront équipe pour traficoter Noël afin que toute la famille soit réunie, dans le bonheur et les rires.

Emi Chicoine, Lilou Roy-Lanouette, Joey Bélanger, Patrick Hivon, Catherine Souffront, Danielle Proulx et Luc Senay font évidemment partie de l'aventure.

Voyez la bande-annonce prometteuse ci-dessous.

Le film prendra l'affiche dans les salles de cinéma du Québec à compter du 8 novembre prochain, avant d'arriver sur l'Extra d'ICI Tou.tv, juste à temps pour Noël.

Il s'agit d'un formidable préambule avant de pouvoir se plonger dans la 5e saison de L'oeil du cyclone, dans laquelle nous pourrons d'ailleurs faire connaissance avec un nouveau personnage.