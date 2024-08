Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard recevront des icônes de notre culture à Je t'attendais

C'est sur l'air bien connu de la chanson « Je t'attendais » de Daniel Hétu que sera lancé chaque épisode de l'émission éponyme Je t'attendais, une nouveauté animée par le duo formé de Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard.

Dans ce projet, les deux animateurs entendent démontrer, en toute complicité, leur affection sincère pour la culture populaire et les artistes qui ont diverti, animé et fait chanter le Québec dans les années 60, 70, 80 et 90. Soyons honnêtes, nous sommes plusieurs à partager cet intérêt, ce pour quoi nous avons particulièrement hâte de voir cette proposition, qui sera offerte en primeur dans la section Véro.tv de l'Extra de Tou.tv, à compter du jeudi 26 septembre.

Comme on le sait, ces deux animateurs ont une mémoire hallucinante et des souvenirs culturels plein la tête. Ceux-ci profitent d'ailleurs de leurs différentes plateformes pour communiquer régulièrement cet amour de la musique, du petit et du grand écran.

L'émission sera l'occasion de revenir sur des moments marquants de notre culture de cette époque et sur des moments moins heureux. Vous verrez que certaines choses ont bien mal vieilli!

Nous avons eu le bonheur de voir les premières images, fort prometteuses de cette nouveauté de Radio-Canada. Malheureusement, celles-ci n'ont pas été dévoilées encore sur les réseaux sociaux.

C'est ainsi que nous avons pu repérer quelques icônes de la culture d'ici qui auront l'occasion de briller dans ce nouveau projet.

On y retrouve évidemment Jacques Boulanger, animateur bien connu d'Allô Boubou et de plusieurs autres émissions lancées en 40 ans de carrière.

On pense aussi à Lyne Sarrazin qui a animé La roue chanceuse avec Donald Lautrec à Télévision Quatre-saisons de 1989 à 1992.

La chanteuse Jano Bergeron, connue pour les succès « Recherché » et « Danser avec toi » et qui a aussi animé Garden Party pendant plusieurs années avant Michèle Richard, sera aussi de la partie.

Nous pourrons aussi renouer avec Denyse Chartier de Pop citrouille et Terre humaine.

Enfin, nous aurons la chance de voir une entrevue en duo de France Castel et Danielle Ouimet, qui semblent en avoir long à dire sur la manière de traiter les femmes au petit écran.

Voilà qui s'annonce particulièrement intéressant!

JE T’ATTENDAIS | VÉRO.TV | Dès le 26 septembre (2 épisodes par semaine) 8 épisodes x 60 minutes