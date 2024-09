Je t'attendais : Nostalgie et complicité

Les deux premiers épisodes de la nouvelle émission de Véronique Cloutier et Jean-Sébastien Girard, Je t'attendais, viennent de débarquer dans la section VÉRO.TV d'ICI TOU.TV EXTRA.

Dans cette nouvelle proposition, les deux animateurs chouchous, qui se retrouvent pour la première fois depuis la fin hâtive de Votre beau programme, reçoivent des personnalités invitées autour d'un même thème qui prend racine dans la culture populaire du Québec dans les années 60, 70, 80 et 90.

Véro et Jean-Sébastien sont des experts dans ce domaine et leur passion traverse l'écran pour nous happer de plein fouet. Impossible de rester indifférents! Même si on ne connaît pas nécessairement les émissions présentées ou les artistes invités, la ferveur des animateurs, leurs questions pertinentes et leurs habiles mises en contexte nous permettent de rester accrochés. Il faut aussi dire que leur complicité indéniable donne lieu à des moments exquis, toujours alimentés par leur incroyable sens de la répartie.

Les animateurs et leurs invités sont installés sur une scène centrale, bordée par du public de tous les côtés. Les spectateurs sont encouragés à réagir aux images d'archives qui leur sont présentées, et leur engagement entraîne certains moments précieux et imprévus. Par exemple, dans le second épisode qui s'intéresse aux émissions de défis, l'animateur des Zigotos, Jean-François Beaupré, exécute le cri de ralliement avec la foule. Bien des trentaines en auront des frissons!

Dans le premier épisode, Marina Orsini, Jean Airoldi et Geneviève Brouillette viennent parler de mode et défilés des années 80 et 90 avec Véro et Jean-Sébastien. Les échanges honnêtes et ludiques, extrêmement divertissants, permettent de se rappeler certains bons (ou moins bons souvenirs) de cette époque. Évidemment, les coiffures volumineuses et les couleurs fluo sont à l'honneur. Il est aussi question du culte de la minceur et on apprend comment le persévérant Jean Airoldi aura réussi à confectionner une tenue pour la grande Céline Dion.

Je t'attendais ne révolutionne pas l'émission d'archives traditionnelle - même qu'elle n'est pas très loin du concept des Enfants de la télé, que Véro a d'ailleurs animé - mais la complicité épatante entre les deux têtes d'affiche, leur véritable passion pour la culture populaire de l'époque et la façon d'amener les sujets en font un incontournable pour les férus du petit écran.

Si les deux premières émissions (mode et défis) sont déjà disponibles sur l'EXTRA d'ICI TOU.TV, voici quels seront les thèmes des prochaines émissions et quand elles seront disponibles :