Le jeu-questionnaire scientifique préféré de tous est de retour avec à sa barre les complices Stéphane Bellavance et Martin Carli. Le vulgarisateur scientifique le plus populaire du Québec présente cette année la 2 000e expérience de Génial ! Chaque semaine, deux équipes composées d'un concurrent du public et d'une personnalité connue s'affrontent avec convivialité. Questions étonnantes et expériences fascinantes sont au menu pour mettre nos connaissances et notre esprit critique à l'épreuve, et expliquer simplement des phénomènes qui touchent notre quotidien… car la science est partout !