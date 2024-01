Et si c’était possible de faire marche arrière dans le temps pour modifier le cours des événements et changer sa destinée? Et si une deuxième chance nous était offerte? Et si c’était possible grâce à Plan B… Le jour où Philippe perd l’amour de sa vie, Evelyne, il découvre une invraisemblable compagnie du nom de Plan B qui offre la possibilité de revenir dans le passé. Après un premier essai fructueux, Philippe réalise l’immense pouvoir que lui donne ce stratagème. Il voudra donc aussi s’en servir au profit de son cabinet d’avocats qu’il possède avec son associé/ami/beau-frère Patrice et pour remettre son frère André sur le droit chemin. Mais Philippe réalisera qu’un choix nouveau, aussi minime soit-il, a des répercussions aussi incontrôlables qu’insoupçonnées sur sa vie et celle des autres. Plus rien ne sera sans conséquence. Le jeu en vaut-il la chandelle? Valait-il mieux accepter son véritable destin?