Peut-on espérer une 5e saison de Plan B? Louis Morissette nous répond

Plan B est l'une de nos séries québécoises préférées de tous les temps. Pertinente et trépidante, cette proposition originale de Louis Morissette réussit à se renouveler chaque saison pour nous offrir des univers uniques et toujours bouleversants.

Comme la quatrième saison, mettant en vedette Pier-Luc Funk, date maintenant de quelques années, nous nous demandions si, dans le contexte actuel de la télé, nous pourrons voir une cinquième mouture de cette passionnante série.

Nous avons donc posé la question au créateur et producteur lors du visionnement de presse de la comédie Gâtées pourries, qu'il chapeaute aussi avec KOTV.

D'abord hésitant à révéler l'information, il finit par nous confier ceci : « On arrive à la fin de l'écriture de la cinquième saison. »

« On espère tourner au cours de la prochaine année », dit-il. « On espère », réitère-t-il.

Nous sommes impatients de découvrir ce que Louis et son équipe nous réservent cette fois-ci...

Évidemment, la situation actuelle de la télévision inquiète le producteur : « Chez KO, ça va assez bien. On est toujours tributaires des créateurs avec qui on travaille. À travers les années, notre réseau de concepteurs, scénaristes, réalisateurs et actrices est fort. C'est eux qui vont nous chercher les cases horaires, au final. Mais je le ressens quand même. J'ai une grande inquiétude à court terme. Elle n'est pas reliée tant à la vie de KO. Elle est plus reliée à l'industrie en général. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des lendemains difficiles. »

Louis Morissette tournera un film au mois de mai, puis développe un projet pour l'automne prochain qui n'a pas encore été annoncé. Il est aussi toujours en tournée avec son spectacle Sous pression.