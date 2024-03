Sarah Deléan, brillante avocate en droit des affaires, travaille dans un important cabinet, sous la gouverne de Philippe Fraser, pour le compte d'une grande minière canadienne. À la veille de finaliser l'acquisition d'une petite mine située sur la Côte-Nord, elle découvre avec horreur que la dame vivant dans le logement au-dessus de chez sa mère a été assassinée, sans se douter que des liens troublants les unissent. Alors que les morts suspectes s'accumulent autour de Sarah, elle décide de poursuivre sa propre enquête, qui la mène du Mexique au Guatemala. Rapidement, son enquête s'entremêle à celle de l'enquêteur Émile Lebeau avec qui elle fera équipe pour faire face aux forces en puissance d'un monde tentaculaire tissé d'alliances et de trahisons. L'avocate lève alors le voile sur des activités minières controversées aux énormes répercussions économiques et environnementales. Déchirée entre la loyauté envers sa famille professionnelle, dont fait partie son fiancé, Jared, et l'aide dont ont besoin des citoyens pour protéger leur santé, leur eau et leur terre, Sarah devra choisir son camp et découvrir sa vraie nature.