Et si l'on disait que Caroline Dhavernas incarnerait une brillante avocate, qui se retrouverait au cœur d'une enquête engageante dans un prochain rôle? Ça pique déjà la curiosité, non? On sait aussi que c’est un drame original dans lequel jouera la talentueuse Sophie Prégent et que celui-ci sera diffusé au Club illico sous le titre de Ravages.

Avec Robin Aubert, Benoît Brière, Mark Krupa, Catherine Brunet, Alexandre Nachi, Samian, Pierre Verville, Julie Vincent et Adrien Bletton sous la réalisation de Sophie Deraspe, cette production de Pixcom n'est attendue que pour 2025, mais on s'enthousiasme déjà à la lecture du synopsis.

La description de la série s'annonce prometteuse :

Sarah Deléan (Caroline Dhavernas), avocate en droit des affaires, travaille dans un important cabinet, sous la gouverne de Philippe Fraser (Benoît Brière), pour le compte d'une grande minière canadienne. À la veille de finaliser l'acquisition d'une petite mine située sur la Côte-Nord, elle découvre avec horreur que la dame vivant dans le logement au-dessus de chez sa mère (Julie Vincent) a été assassinée, sans se douter que des liens troublants les unissent... Alors que les morts suspectes s'accumulent autour de Sarah, elle décide de poursuivre sa propre enquête, qui la mène du Mexique au Guatemala. Rapidement son enquête s'entremêle à celle de l'enquêteur Émile Lebeau (Robin Aubert), avec qui elle fera équipe pour faire face aux forces en puissance d'un monde tentaculaire tissé d'alliances et de trahisons. L'avocate lève alors le voile sur des activités minières controversées aux énormes répercussions économiques et environnementales. Déchirée entre la loyauté envers sa famille professionnelle, dont fait partie son fiancé, Jared (Ako Chanoine), et l'aide dont ont besoin des citoyens pour protéger leur santé, leur eau et leur terre, Sarah devra choisir son camp et découvrir sa vraie nature.

Le tournage, qui se déploiera du Québec jusqu'en Amérique latine s'amorcera le 26 mars. La série Ravages comptera six épisodes de 60 minutes et s'annonce comme un thriller engageant empreint de tension et d'émotion. Nous sommes impatients de la découvrir!