Pour faire découvrir Paris à travers son propre regard, Serge Denoncourt prend des nouvelles de personnalités québécoises, ou issues de la francophonie qui s’y sont installées ou qui y sont de passage. L’animateur discute aussi avec des gens pas connus qu’il rêve secrètement de rencontrer depuis des années. Ensemble, ils parlent de culture, de francophonie et des liens qui unissent le Québec et la France. Avec son regard critique et sa verve bien à lui, l’animateur aborde les similitudes, les différences et les irritants de ces deux pays sans détour.