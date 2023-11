Cette pièce de théâtre ultra-populaire fera un grand retour sur scène

C'est avec grand plaisir que nous apprenons que la pièce Le prénom, qui avait connu un succès fulgurant au Québec et en France au début des années 2010, reviendra sur scène à l'été 2024.

L'adaptation théâtrale du film français du même nom présente un souper entre amis, dont un couple attendant un enfant. La discussion entourant le prénom de ce bébé à naître tourne au vinaigre et les travers et reproches de chacun ressortent à mesure que la soirée dégénère.

La pièce avait déjà été vue par 250 000 personnes en France et avait vendu plus de 70 000 billets au Québec pour plus de 100 représentations à travers la province. Serge Denoncourt fera de nouveau la mise en scène de ce spectacle qui sera présenté successivement du 4 juillet au 17 août 2024 au Théâtre Desjardins de Ville Lasalle, à la Salle Odyssée de Gatineau et au Centre des Arts Juliette-Lassonde de St-Hyacinthe. La distribution de cette mouture n'a pas encore été dévoilée, mais rappelons que Christian Bégin, Isabelle Vincent, Patrice Robitaille et Gabriel Sabourin avaient campé les rôles principaux de la précédente.

Serge Denoncourt est bien occupé ces temps-ci puisqu'il se trouve présentement en France pour le tournage de Serge à Paris, une nouvelle émission qui sera présentée sur les ondes de TV5 à l'automne 2024.

Dans celle-ci, l'animateur rencontrera des Québécois et autres francophones (Pierre Lapointe, Dany Laferrière, Monia Chokri, Gad Elmaleh, etc.), connus ou pas, partis s'installer (ou simplement de passage) dans la Ville lumière. Ensemble, ils parleront de culture, de francophonie et des liens qui unissent le Québec et la France. Avec son regard critique et sa verve bien à lui, l’animateur abordera les similitudes, les différences et les irritants de ces deux pays, sans détour.

Les billets pour Le prénom seront en vente dès mercredi prochain.