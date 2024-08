Redécouvrez Paris en compagnie de Serge Denoncourt sur TV5

Après Mathieu Baron qui nous a fait découvrir ses racines italiennes et suisses dans Retrouvailles à l'italienne, c'est au tour de Serge Denoncourt de nous présenter sa terre d'accueil professionnelle, la ville de Paris, sous un nouveau jour dans la nouveauté Serge à Paris qui sera présentée à compter de septembre sur TV5. Après avoir râlé contre la Ville Lumière pendant quelques années, Serge Denoncourt semble finalement en être tombé amoureux, suffisamment pour la mettre en scène dans cette série documentaire qui vaut largement le coup d'oeil, si ce n'est que pour se faire rêver un peu.

Dans Serge à Paris, le réputé metteur en scène, élégant avec son chapeau Fedora, sillonne les rues de Paris en chevauchant sa mobylette, à l'affût des plus belles trouvailles, de petits bijoux, des bons bistrots, de personnalités incontournables. Mais l'émission n'est pas faite que de croissants jambon beurre, d'espressos doubles, de verres de vin et de trappes à touristes, sinon ce serait bien ennuyant.

Serge Denoncourt profite de la Ville Lumière pour aller à la rencontre d'artistes d'ici et de là-bas, dont la plupart sont des coups de coeur pour lui, pour leur permettre de s'exprimer sur leur amour, mais aussi leur haine de Paris dans toutes ses complexités. Que ce soit les liens unissant le Québec et la France, leurs valeurs communes ou divergentes, et les préjugés – fondés ou non – qui persistent, tout y passe au peigne fin. Cela donne droit à de bons moments pendant lesquels l'accent de Denoncourt fluctue de manière assez amusante.

Avec Pierre Lapointe, il aborde son affirmation de son homosexualité et son soutien à la communauté LGBTQ française. L'animateur est aussi frappé par l'émotion après s'être entretenu avec l'unique Dany Laferrière à l'Académie française, un doux segment rempli de sensibilité. Personne ne sera étonné de retrouver, au rang des invités, Monia Chokri, Magalie Lépine-Blondeau, Jean-Philippe Wauthier, Stéphan Bureau et Patrick Bruel, notamment.

« Paris qu’on aime. Paris qu’on déteste. Paris qu’on aime détester. J’ai avec Paris une relation intime et compliquée. Cette longue fréquentation est passionnée, passionnante, parfois toxique, parfois enivrante. Au moment où je ne peux plus la supporter, elle me séduit à nouveau. Elle est belle, complexe, agressante, séduisante, bruyante, capricieuse et secrète sous ses allures de courtisane. J’ai voulu rencontrer des gens, qui comme moi, ont une histoire avec la Ville Lumière », affirme Serge Denoncourt que l'on découvre avec plus de nuances dans ce nouveau projet.

Nous avons aussi droit à des moments plus intimes avec l'animateur, qui nous invite notamment à découvrir son chez-lui, dans le quartier bigarré du 10e arrondissement où il a décidé de déposer officiellement ses pénates. L’état détérioré dans lequel se trouvait son appartement en rénovation au moment du tournage nous laissait croire que le confort n’était encore qu’un espoir pour celui qui avait usé à la corde les hôtels et les Airbnb avant de faire le choix d'investir pour un pied-à-terre. Entre tout cela, on reconnaît bien le metteur en scène avec ses répliques cinglantes ou mordantes et ses critiques qui dissimulent bien mal son affection.

Serge à Paris permet de découvrir ou redécouvrir les charmes de la Ville lumière sous un nouveau jour, tout en craquant encore et toujours pour Serge Denoncourt, qui ne réussit jamais vraiment à cacher son grand coeur sous ses airs grincheux. C’est sans aucun doute pour ses dualités, sa verve, sa curiosité pour la Culture, son intérêt pour l’Humain et son humour qu’on l’aime autant.

Produite par +1 Maison de production et réalisée par Arnaud Bouquet, la série explore des lieux emblématiques et des trésors cachés de la capitale française à travers 13 épisodes de 24 minutes qui seront diffusés les vendredis à 19 h, à compter du 13 septembre prochain.

Voyez des images de la série documentaire ci-dessous.