Né dans une famille italienne et ayant grandi en Suisse, Mathieu Baron est très attaché à ses racines européennes. La production ira à la rencontre de sa famille, de sa fratrie et de ses proches, et assistera à des retrouvailles émouvantes et surprenantes. Elle suivra Mathieu là où il a fait ses premiers pas, et jusqu'en Italie où il rêve de faire carrière.





À l’aube de ses 40 ans, c’est aussi le dernier voyage avant qu’il devienne père. Lui, éternel célibataire, vient de se fiancer à la femme de sa vie. Avec cette nouveauté, les téléspectateurs seront donc conviés à un moment charnière dans la vie de Mathieu, en plus d’être témoins de la fabrication de nouveaux souvenirs.