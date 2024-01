Mathieu Baron annonce être fiancé

Ce jeudi 25 janvier, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu plonger dans une nouvelle série documentaire proposée par Canal Vie et mettant en vedette Mathieu Baron.

Né dans une famille italienne et ayant grandi en Suisse, Mathieu Baron est très attaché à ses racines européennes. Le documentaire Mathieu Baron : Retrouvailles à l'italienne va à la rencontre de sa famille, de sa fratrie et de ses proches. On assistera notamment à des retrouvailles émouvantes et surprenantes et l'on suivra Mathieu là où il a fait ses premiers pas, et jusqu'en Italie où il rêve de faire carrière.

Le premier épisode s'est avéré particulièrement intéressant, nous faisant voyager en Europe, en Suisse plus précisément, où nous avons pu faire la connaissance de plusieurs membres de la famille de Mathieu, dont son père Marco, ancien joueur de hockey professionnel devenu animateur télé. Comme quoi la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre!

Mathieu Baron a profité de cette tribune pour parler de sa vie sentimentale, qui a pris un tournant plus que positif en 2023.

Il indiquait d'entrée de jeu dans l'émission : « J'ai toujours été un éternel célibataire. Peut-être que j'avais peur de l'engagement. En fait, pas peut-être... Mais là, à 40 ans, j'embarque dans un nouveau chapitre de ma vie. Je vais être papa. Je me suis fiancé à la femme de ma vie. Je suis prêt à entamer cette nouvelle étape-là, mais juste avant, je voulais retourner en Europe, aller revoir les gens qui ont été importants pour moi depuis mon enfance. »

Ainsi, Mathieu Baron et sa compagne Alexandra De Simon attendent non seulement leur premier enfant, mais ils sont fiancés. Ils dévoilaient le sexe de leur bébé à naître ici.

Nous leur offrons nos plus sincères félicitations et tous nos voeux de bonheur en famille!

Dans Mathieu Baron : Retrouvailles à l'italienne, nous découvrons un homme sensible, près de sa famille, amusant et fonceur, au parcours particulièrement atypique. Rien pour l'aimer moins! Et que dire de l'entendre parler en italien, c'est toujours incroyable!

À la fin de l'épisode, la mère et la belle-mère de Mathieu indiquaient qu'il avait beaucoup changé depuis la rencontre de son amoureuse.

« Je trouve que cet été, tu as démoli ta carapace, et finalement tu peux être toi-même, avec ta femme, avec le bébé. »

« Je pense que tout ça a joué, le fait que toi et Alexandra vous êtes ensemble. Ç'a fait une fondation, quelque chose de solide. »

Rappelons que nous retrouvons Mathieu Baron dans la quotidienne Indéfendable, présentée du lundi au jeudi à 19 h sur TVA.

Retrouvailles à l'italienne est présentée les jeudis à 19 h 30 sur Canal Vie. C'est à voir!