Un vent de fraîcheur souffle sur Silence, on joue! Pour sa neuvième saison, la populaire émission accueille ses invités dans un décor modernisé et ajoute deux savoureuses nouveautés à son éventail de jeux. Impossible de ne pas s'amuser en regardant Si je vous ai bien compris, un jeu où les artistes tentent de lire sur les lèvres de leurs coéquipiers. Si certains d'entre eux relèvent le défi avec brio, d'autres nous font crouler de rire à force de ne pas comprendre ce que leurs disent leurs partenaires. Il faut dire qu'ils portent des écouteurs les empêchant d'entendre quoi que ce soit! Dans le jeu Une lettre n'attend pas l'autre, les joueurs s'empressent de trouver les lettres manquantes - cachées dans un immense bol - pour former les mots recherchés. La communication et la vitesse sont de mise pour performer à ce jeu d'équipe!





Encore cette année, Silence, on joue! vous réserve une semaine «artistes» remplie de surprises, où six vedettes déchaînées uniront leurs forces au profit de la Guignolée des médias. Des élèves de 6e année viendront quant à eux jouer (et nous impressionner!) avec leurs vedettes préférées durant la semaine de relâche.





Patrice L'Écuyer et ses invités vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi, à 17h30, sur les ondes d'ICI Télé.