Un tour de force pour Korine Côté à ComediHa!

Si l'humoriste n'avait pas nécessairement beaucoup de « vedettes » sur son gala dimanche soir, elle a profité du talent de nombreux artistes de la relève qui n'ont pas eu besoin d'une réputation préalable pour charmer le public. Le Suisse Thomas Wiesel a complètement cartonné en abordant de notre actualité récente avec plus de bagou et d'audace qu'aucun Québécois n'aurait osé le faire.

Le Camorounais Steve Biko, nommé humoriste de l’année au plus récent Gala Dynastie, a aussi réussi à séduire adroitement les gens de la ville de Québec en racontant son premier métier à son arrivée au pays : préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD, une « garderie pour les vieux », selon ses observations avisées.

Véronique Isabel Filion, diplômée de l'École nationale de l'humour en 2018, a été, à son tour, épatante en relatant ses plus récentes péripéties mettant en vedette son amoureux somnambule. Elle possède un formidable delivery, qui la mènera assurément très loin. Tommy Néron, dont la carrière explose ces temps-ci, a également fait un travail remarquable en exposant ses réflexions quand aux vidéos des chefs cuisiniers sur internet. Un autre excellent numéro qui nous rend impatients de découvrir son premier one-man-show.

Pascal Cameron a aussi proposé quelque chose d'hilarant alors que sa conjointe, l'autrice Florence Longpré, l'interrompait continuellement via un appel vidéo pour le reprendre sur certains détails de ses anecdotes ou s'excuser de le déranger en plein spectacle. À un moment, même Korine Côté a participé à la discussion via une conversation de groupe. Un bon flash!

Seule ombre au tableau : un certain Jarry qui, sous les traits d'un excentrique maniéré, insultait les spectateurs les uns après les autres en se déplaçant dans la salle. Il n'hésitait pas à toucher les festivaliers et à les couvrir d'injures. Le sexe, la race, le métier, la situation conjugale, le physique en général, Jarry n'avait pas d'interdit. Bien qu'il déboulonne ses attaques avec une phrase sur le » vivre ensemble » et l'amour à la fin de son numéro, c'était trop peu trop tard.... Tant l'animatrice que l'invité suivant ont accusé le malaise. « Alors, je vais descendre dans la foule pour vous taponner », a lancé Pascal Cameron.

Il ne faut pas oublier l'excellent travail de Korine Côté au fil de cette soirée, qui a proposé quatre délicieux numéros, tout aussi mordants que rassembleurs. Les rénovations de sa maison, ma monoparentalité (et le défi insurmontable de devoir convaincre son fils de manger des légumes et de se brosser les dents), son célibat ainsi que la reproduction animale sont autant de sujets que Korine a maîtrisés avec aplomb et une pointe d'exaspération. Vraiment, l'humoriste de 43 ans a livré un gala presque parfait que nous avons déjà hâte de revoir au petit écran.

Les galas ComediHa! 2024 seront présentés sur les ondes d'ICI Télé les vendredis soir à 20 h, dès le 13 septembre.