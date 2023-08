Le Grand Bien-cuit de Guylaine Tremblay : La comédienne rôtie à feu doux

Dès qu'on a vu le nom de Guylaine Tremblay parmi les victimes des Grands Bien-cuits, nous nous doutions bien que nous allions avoir à faire à une version édulcorée des roasts corrosifs de ComediHa!

Ses rôtisseurs ont bien tenté d'exposer ses défauts, mais lorsque la plus grande faiblesse d'une personne est d'avoir gagné trop de trophées, c'est assez difficile de s'en moquer. Il y a eu quelques blagues plus mordantes, notamment sur la polémique entourant son aventure avec Sinorama, mais on a surtout parlé de ses collections de souliers, de maisons, de potins et de rôles : rien pour écrire à sa mère.

Comme l'a mentionné Pascal Cameron lors de son passage au micro, il a eu droit à des gags plus caustiques que la principale intéressée au fil de la soirée. Malgré tout, même les rôtisseurs, qui sont aussi victimes des invectives de leurs collègues, ont été relativement épargnés. Si certaines lignes étaient très drôles, elles n'étaient pas particulièrement violentes.

« Robert Lepage, c'est un monument, un peu comme le Château Frontenac : les touristes viennent le voir, mais les locaux ne peuvent pas se le payer » - Josée Deschênes

Dans le rôle de l'animateur, Claude Legault a été impeccable. Même si son humour manquait peut-être d'amertume, son attitude était parfaitement calibrée. Billy Tellier a été l'un des coups de coeur de la soirée. Alors qu'il ne connaissait pas personnellement Guylaine Tremblay, il est venu lui adresser un message au nom de l'Union des Artistes : « DÉCROCHE! », laissant entendre qu'elle bénéficiait de tous les meilleurs rôles et que les autres comédiennes avaient hâte qu'elle prenne sa retraite.

Robert Lepage a conféré la jeunesse de l'actrice, Josée Deschênes a abordé leur longue amitié, Mado La Motte est venue rappeler qu'elle était LA Reine du Québec, Émilie Bibeau a présenté une série de photos et Anne-Elisabeth Bossé a appris aux spectateurs que Guylaine Tremblay était une femme ordinaire, ce qui se reflétait notamment dans ses choix vestimentaires.

« C'est la seule vedette qu'on voit sur un tapis rouge et qu'on se dit : "c'est vrai qu'il y a des coupures en culture..." »

Denis Bouchard, grand complice de l'actrice à l'écran, a fait une apparition surprise. Claude Legault a remis à Guylaine Tremblay le prix des Grands Bien-cuits ComediHa! et c'est le comédien, déguisé en son amie, qui est allée chercher le trophée, offrant des remerciements émotifs et trop longs.

Lorsqu'il fut le temps pour la jubilaire de prendre la parole et de retourner l'arme vers ses rivaux, elle a été comme eux : assez sage.

Même si ce roast était, somme toute, très doux et sympathique, à l'image de Guylaine Tremblay, il n'était pas ennuyant pour autant. Reste que face à l'assaut dont a été victime Jean-Michel Anctil la veille, c'était irrémédiablement moins enlevant.