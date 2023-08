Les Grands Bien-Cuits ComediHa : Julie Bélanger écorche Jean-Michel Anctil

Mercredi avait lieu le premier Grand Bien-cuit de l'année 2023. C'est avec Jean-Michel Anctil que ComediHa partait le bal.

Un ensemble d'amis et de collègues avait été invité pour s'amuser à ses dépens, avec André Robitaille comme maître de cérémonie. Chaque personne présente a fait un travail exceptionnel. Elles se sont lancées dans l'arène avec le couteau entre les dents et le venin dans le sang, la parfaite contenance pour un roast réussi.

Il y avait dans le lot des visages qu'on n'associe pas du tout à l'humour méchant de ce type d'évènement, comme Gino Chouinard, considéré comme l'une des personnalités les plus gentilles du showbizz (et avec raison), et Julie Bélanger, douce, rieuse et accessible, qu'on n'imagine pas faire des blagues malveillantes et vulgaires. Pourtant, celle-ci a livré une étonnante performance. Elle a lancé quelques gags caustiques avec un aplomb et un sens comique déroutants. L'essentiel de son numéro reposait sur une publication qu'avait faite Jean-Michel sur les réseaux sociaux, tentant de vendre les DVD restants de ses spectacles. Cela l'a amenée à parler de son côté pingre et de son amour inconditionnel pour Marketplace.

« Jean-Michel, c'est la seule vedette que je connais qui se prend pour un autre, mais cet autre-là c'est un monsieur défavorisé qui a trop de temps de libre. »

Julie Bélanger a épaté la galerie, au même titre que Véronique Claveau qui, en plus d'interpréter une chanson parodique très drôle, a personnifié la soeur du personnage de Râteau, Raclette. Elle était si bonne qu'elle a eu droit à une ovation debout en plein milieu de sa prestation, alors qu'elle reprenait son souffle, épuisée de reproduire les mimiques de Jean-Michel Anctil.