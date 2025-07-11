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2022
Meilleur premier rôle masculin comédie
Audrey est revenue
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2012
Rôle masculin télésérie québécoise
Toute la vérité
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2010
Rôle masculin téléroman québécois
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Friday, July 11, 2025 12:55 PM
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Denis Bouchard fera son entrée dans District 31 la semaine prochaine

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Un ajout de taille à la distribution de District 31

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Denis Bouchard parle amoureusement de sa nouvelle conjointe

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Denis Bouchard présente sa nouvelle conjointe

Friday, January 17, 2020 8:56 AM
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