Guylaine Tremblay et Denis Bouchard lancent en grand leur nouveau projet à deux

Ce jeudi avait lieu la première tapis rouge de la pièce Fallait pas dire ça, un projet dans lequel les comédiens Guylaine Tremblay et Denis Bouchard se retrouvent pour une nouvelle collaboration, 16 ans après la fin d'Annie et ses hommes.

Pour l'occasion, de nombreuses personnalités avaient répondu présentes à l'invitation, qu'on pense à Nathalie Simard, Zachary Richard, Yvon Deschamps, Judi Richards et plusieurs autres.

Voyez nos photos de la soirée ci-dessous.

Dans la pièce Fallait pas dire ça, au cours d'une fin de semaine de vacances pour fêter leurs trente ans de vie commune, Diane et Normand ont une discussion très animée sur les problèmes et sujets de société auxquels ils font face aujourd'hui. Argent, politique, famille, GPA, chirurgie esthétique ou réseaux sociaux sont autant de sujets qui sont abordés.

Dans cette comédie, cet échange de points de vue donne lieu à des répliques vives et spontanées. Et... ils s'en donnent à coeur joie! Qui peut dire quoi? Quand? À qui? Et dans quelles circonstances? Des petits mots du quotidien aux questions existentielles en passant par les secrets de famille, Diane et Normand n'ont de cesse de se contredire sur tout et son contraire!

La pièce est écrite et mise en scène par Salomé Lelouch.

La tournée de la pièce Fallait pas dire ça franchit le cap des 20 000 billets vendus. Guylaine Tremblay et Denis Bouchard poursuivent les représentations au Théâtre Desjardins. Pour vous procurer des billets, rendez-vous sur le site officiel des Agents Doubles.