Annie et ses hommes

Entre son patron à l'atelier de fourrures, son chum obsédé par le golf, son fils en pleine crise d'adolescence, son père et ses deux frères, Annie Séguin entreprend la quarantaine en pleine action. Au travers de l'action, elle nous dévoile son monde intérieur, ses désirs secrets, ses ambitions et ses obsessions. En voix hors champ, elle confie ses pensées les plus intimes, ses rêves, ses espoirs, ses craintes et ses désillusions.