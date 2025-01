Voici quand vous pourrez retrouver Marie-France Bazzo à la télé

L'an dernier, après 8 ans d'absence dans notre télé, Marie-France Bazzo avait effectué un saut sous les projecteurs, dans le cadre d'une entrevue avec Stéphan Bureau. Or, depuis, l'ex-animatrice de Bazzo.tv se fait de nouveau rare.

Nombreux sont ainsi ceux qui s'interrogent quant au retour de Marie-France dans nos écrans. Ces derniers seront heureux d'apprendre qu'elle fera partie d'un épisode de l'émission Pour une fois, qui sera diffusé la semaine prochaine sur les ondes de Télé-Québec.

En effet, alors que l'humoriste et animateur François Morency sera celui qui se prêtera au jeu du populaire talk-show, Marie-France Bazzo sera l'une des intervieweuses de la soirée. Elle aura ainsi la chance de poser les questions de son choix à l'invité. Complétant le panel d'artistes désignés pour interroger François, on retrouvera le commentateur sportif Marc Griffin, ainsi que les comédiens Sonia Vachon et Denis Bouchard. Avec ces quatre intervieweurs d'un soir, on peut s'attendre à tout!

On vous invite d'ailleurs à découvrir ici qui seront les convives de cette seconde partie de la saison.

Le concept de Pour une fois, dont nous sommes friands, a été le théâtre de plusieurs belles discussions l'automne dernier, à commencer par celle où Sonia Benezra effectuait de franches confidences sur sa carrière, affirmant qu « être has been [...] c'est mieux que d'être un wanna be ». C'est à lire dans cet article.

De son côté, Marie-France Bazzo affirmait l'an dernier qu'elle mesurait toute la chance d'avoir pu oeuvrer et vivre de sa passion, tant à la télé qu'à la radio. Le tout, profitant au passage de l'occasion pour évoquer un retour en bonne et due forme, prochainement... Les détails ici.

Toutefois, même si elle est moins visible devant la caméra, il n'empêche qu'elle ne lésine pas ses efforts pour présenter une belle variété de contenus à la télé. C'est effectivement sa boîte de production qui concocte le talk-show de Christian Bégin, Y'a du monde à messe. On lui souhaite de beaux nouveaux projets!

La suite de la 2e saison de Pour une fois débarque en ondes dès le 11 janvier prochain à 20 h, à Télé-Québec.