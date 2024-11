Ce samedi, Sonia Benezra était de passage à Pour une fois, le talk-show de Télé-Québec qui voit divers invités devenir intervieweurs d'un jour, pour la tête d'affiche de la soirée.

Pour l'occasion, plusieurs artistes ont ainsi défilé sous les yeux de Sonia, dont la journaliste et chroniqueuse à Dans les médias Vanessa Destiné. De but en blanc, celle-ci a questionné l'animatrice sur la perception qu'elle avait du mot has been, et si ce terme tabou chez plusieurs artistes l'agaçait. Posée et franche, Sonia confie :

« Je vais te dire quelque chose. Être has been, ça veut dire que tu as déjà été. C'est mieux que d'être un wanna be! Wanna be, c'est quelqu'un qui veut être. Alors has been, ça veut dire que tu as déjà été. Mais j'étais traitée comme ça parfois quand j'étais super jeune. À l'époque de TQS, quand j'ai terminé, je me rappelle un boss m'avait dit : "T'as fait le tour." »

Sonia était alors dans la mi-trentaine et elle raconte que cet événement l'a profondément marquée. Elle poursuit :

« Malheureusement, je l'ai cru. J'ai vécu quelques années après ça très difficiles, j'avais peur de ne pas travailler. Pourtant, j'ai fait plusieurs autres émissions après. Mais les mots blessent, il faut faire très attention. Et on travaille dans un milieu aussi où tout le monde dit : "Ben qu'est-ce que tu veux, that's show-business." Comme si on traite mal les gens, c'est pas notre faute, c'est le business qui est comme ça. Non! Désolé, ce n'est pas vrai. »

Fort heureusement, Sonia Benezra a persévéré dans le métier et a su bâtir une carrière respectable, qui luit encore aujourd'hui. Pour preuve, ses apparitions télévisées sont toujours très appréciées du public, qui en redemande.

La semaine prochaine, ce sera au tour du comédien et humoriste Stéphane Rousseau de se prêter au jeu de l'émission. À quelles confidences aurons-nous droit?

Le talk-show Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.