Ces artistes se prêteront au jeu de Pour une fois cet hiver

On ne cache plus notre affection pour le talk-show Pour une fois qui, chaque semaine, présente un artiste populaire sous un nouveau jour, tandis que quatre personnalités connues, désignées à l'avance, défilent sous ses yeux pour l'interroger.

La seconde saison de l'émission a d'ailleurs vu plusieurs gros noms s'intégrer au générique, à commencer par Bernard Derome, Stéphane Rousseau et Véronique Cloutier, lesquels se sont confiés en toute transparence sur leur quotidien personnel et professionnel, au coeur de discussions franches et humaines. Cependant, au grand bonheur des téléspectateurs friands du concept, les festivités sont loin d'être terminées, car de nouveaux épisodes seront diffusés dès janvier prochain, pour la 2e partie de la saison.

Parmi les participants qui figureront au menu des prochaines éditions de l'émission, on peut noter la présence de l'humoriste et comédien François Morency, Anthony Kavanagh, Pénélope McQuade, Claude Legault, Mélanie Maynard, l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard, Rosalie Vaillancourt, Ariane Moffatt et le metteur en scène Robert Lepage.

Avec de telles personnalités amenées à se confier sur l'unique plateau du talk-show de Télé-Québec, il est évident que la qualité sera au rendez-vous, si bien qu'on savoure d'avance les confidences qui seront effectuées. Ne reste désormais plus qu'à découvrir l'identité des intervieweurs invités! Vivement le retour de cette émission dans nos écrans!

Notons qu'il est possible de rattraper les précédents épisodes sur le site de la chaîne, en cliquant sur ce lien.

La 2e saison de Pour une fois reprend le 11 janvier 2025 à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.