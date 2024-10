France Beaudoin s'ouvre avec franchise sur sa relation avec sa fille

Animatrice chevronnée, France Beaudoin se prête bien peu au jeu des entrevues. D'ordinaire plutôt réservée sur sa vie privée, elle s'est pourtant dévoilée comme rarement elle l'avait fait, dans le cadre d'un nouvel épisode du talk-show Pour une fois.

Assise sur le sofa de l'invitée, la productrice semblait bien excitée à l'idée de découvrir la part d'inconnu qui l'attendait. Peu de temps après le début de l'épisode, celle-ci s'est ainsi adressée à Mona de Grenoble et n'a pas hésité à faire de rares et touchantes confidences sur sa relation avec sa fille Juliette, adoptée en 2005. Elle raconte :

« Pour moi, l'adoption, ç'a été une expérience extraordinaire, qui s'explique pas : Comment tu nais aux deux bouts du monde, comment t'es jumelé pour t'accompagner le reste de tes jours... J'ai eu une discussion avec ma fille il n'y a pas si longtemps, on est allées manger au resto ensemble. J'ai dit : "Je te pose la question pour vrai : Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, selon tes besoins à toi?" Elle m'a répondu, elle m'a dit : "Il y a une chose que tu aurais pu faire de différent. C'est que toute ma vie, avec toute ta bonne volonté, tu m'a tout le temps dit, t'es pareille, c'est pareil comme avec ton frère. C'est le même amour, c'est le même élan, c'est le même attachement. Il n'y a rien de différent."

Elle dit : "Je comprends que c'est le même amour, je comprends toute ta bonne impression, c'est le même attachement, t'as raison. C'est pas vrai que c'est pareil. (...) J'ai les yeux bridés. Je ne suis pas maquillée comme toi. Je n'ai pas de modèle de chanteuse asiatique. Je n'ai pas de modèle de femme d'affaires asiatique nécessairement. Elle est fine ta chum Kim Thúy. Elle est super fine! Mais sont où les autres?

En me disant "c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil", c'est comme si tu coupes la conversation et tu ne me permets pas de dire ce n'est pas pareil, dans le fond." »

Les dires de la jeune femme de 19 ans résonneront certainement chez de nombreuses familles au vécu similaire, quitte à les aider dans leur cheminement. Nous apprécions la grande ouverture de France sur ce sujet si important et si souvent boudé dans les conversations. Une belle franchise de la part de la populaire animatrice.

En outre, lors du prochain épisode, ce sera au tour du médecin et ex-joueur de la NFL Laurent Duvernay-Tardif de s'asseoir sur le siège de l'invité de Pour une fois. Quelles confidences ressortiront de cet entretien hors du commun?

Ce sera à ne pas manquer, dès 20 h samedi prochain, sur les ondes de Télé-Québec.