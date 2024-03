Cette animatrice bien connue fait un retour à la télé après 8 ans d'absence

Après avoir animé Il va y avoir du sport et le magazine d’affaires publiques BazzoTV. qui s'est terminé en 2015, l'animatrice Marie-France Bazzo s'est faite de plus en plus rare à la télévision.

Par ailleurs, elle n'a pas complètement délaissé le médium, en devenant productrice d'émissions d'affaires publiques, comme l'excellent talk-show Y'a du monde à messe animé par Christian Bégin pour Télé-Québec. Parallèlement à cela, elle prête sa plume à La Presse notamment, où elle fait régulièrement la chronique.

Ce mercredi 20 mars, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront renouer avec l'animatrice, qui a accepté l'invitation de nul autre que Stéphan Bureau pour une émission de 60 minutes inspirée du balado Contact.