15 an après Annie et ses hommes, Guylaine Tremblay et Denis Bouchard se retrouvent pour un nouveau projet

De 2002 à 2009, Guylaine Tremblay et Denis Bouchard marquaient les esprits en incarnant un couple authentique et aimant dans la série Annie et ses hommes. Depuis ce temps, les deux comédiens se sont forgé une place dans le coeur des Québécois, sans jamais en être délogés.

Les voilà qui se retrouveront pour un nouveau projet, qui verra cette fois le jour sur scène.

En effet, les deux comédiens tiendront la vedette de la pièce de théâtre Fallait pas dire ça!, une comédie où répliques acérées et dialogues incisifs se conjuguent pour offrir un résultat assez amusant. Fort du succès de Le Prénom à LaSalle, Gatineau et Saint-Hyacinthe, Agents Doubles Productions présentera cette œuvre de Salomé Lelouch dans ces mêmes villes, avant d’entamer une tournée à travers le Québec.

Plus précisément, au cours d’une fin de semaine de vacances, Guylaine et Denis, un couple dans la soixantaine, ont une discussion très animée sur les problèmes et sujets de société auxquels ils font face aujourd’hui. Argent, politique, identité de genre, famille, GPA, chirurgie esthétique ou réseaux sociaux sont autant de sujets qui sont abordés. Dans cette comédie, cet échange de points de vue donne lieu à des répliques vives et spontanées. Et... ils s’en donnent à cœur joie!

Cette comédie a reçu trois nominations aux prestigieux Molières 2022 : Meilleure Comédie, Meilleur Comédien Théâtre Privé (Pierre Arditi) et Meilleur Auteure (Salomé Lelouch).

Guylaine Tremblay et Denis Bouchard signent également l'adaptation et la mise en scène.

On se souviendra que le duo avait partagé la scène en 2009 dans la pièce Ça se joue à deux, après la fin émouvante d'Annie et ses hommes.

Ce sera un grand bonheur de les revoir ensemble sur scène!

À voir dès l'été prochain. Les détails à ce sujet sont ici.

Notons qu'on peut actuellement voir Guylaine Tremblay dans la formidable série Veille sur moi, dorénavant offerte sur l'Extra d'ICI Tou.tv. C'est à voir! On vous en parle ici.

Denis Bouchard, quant à lui, joue toujours dans Discussions avec mes parents, dont c'est l'ultime saison.