Veille sur moi : Un bouleversant combat familial

Avec la saison froide arrive une nouvelle proposition télévisuelle, la série Veille sur moi, dès maintenant offerte sur l'Extra d'ICI Tou.tv. Dans cette nouveauté, une idée originale de Guylaine Tremblay qu'elle a mise sur pied avec la productrice France Beaudoin chez Pamplemousse Média, la comédienne tient la vedette, accompagnée par Pascale Renaud-Hébert qui est aussi la scénariste du projet. Ce trio féminin nous offre une proposition déchirante, tissée à même les cordons du coeur.

Guylaine Tremblay et Pascale Renaud-Hébert incarnent une mère et une fille balafrées par la vie, qui s'aiment, mais qui s'entredéchirent pour la garde d'un bambin qui se retrouve bien malgré lui au coeur du drame. Toutes deux ont vécu des problèmes de violence conjugale, toutes deux doivent se battre contre la dépendance. S'il y a de l'amour dans cette famille, il y a aussi des querelles, des incompréhensions et bien des écueils. Que ferait une grand-mère pour l'amour de son petit-fils, pour lequel elle tente de faire reconnaître ses droits? Que ferait une mère pour retrouver la garde de son enfant?

Dans ce contexte, l'autrice Pascale Renaud Hébert revisite un terreau fertile qu'elle connaît bien et qui n'est pas sans rappeler l'un de ses précédents projets, M'Entends-tu?. En effet, l'intrigue de Veille sur moi plonge dans un milieu défavorisé et sous-éduqué et s'intéresse à une famille qui doit se battre chaque jour pour sa survie. La grand-mère Maggie a mis derrière elle des années de misère pour prendre soin de son petit-fils depuis sa naissance. La fille, Corinne, tente de se reprendre en main. Mais à quel prix? L'importance du tissu social sera mise de l'avant.

La trame narrative de Veille sur moi ne nage pas dans le bonheur, mais elle saura toutefois vous prendre par le coeur et vous captiver, du début à la fin. Ponctué d'espoir et de promesses oubliées, le scénario dépeint une réalité sociale bien connue. Les textes que signe Pascale Renaud Hébert sont formidables, authentiques, tranchants et bouleversants.

Devant la caméra, les deux comédiennes nous en mettent plein la vue, en adoptant des rôles aux antipodes de leurs personnalités. Elles crient, elles prennent des décisions douteuses, elles se démènent, sans toutefois toujours atteindre les buts fixés. Pascale Renaud-Hébert brille de mille feux dans la peau de cette femme écorchée qui tente de se défaire des filets de la violence conjugale et de la consommation. Elle vous bouleversera complètement. À ses côtés, Guylaine Tremblay réussit sans peine à communiquer la maladresse et l'amour de son personnage, qui agit comme un baume malgré son côté brut.

Il faut aussi mentionner l'apparition du petit Jérôme Hébert, complètement poignant dans le rôle du jeune Zach. Chacune de ses interventions vous laissera avec un pincement au coeur. Même chose pour Guillaume Laurin, qui interprète l'ex-amoureux revenu jouer les trouble-fêtes. Beau et sauvage, son personnage vous fera craindre le pire. Karine Gonthier-Hyndman, Luc Senay, Rose-Marie Perreault, Étienne Lou, Fabiola Nyrva Aladin, Vlad Alexis et plusieurs autres complètent l'étincelante distribution. Derrière la caméra, le réalisateur Rafaël Ouellet observe ses personnages avec bienveillance, sans jugement, magnifiant au passage chacune des émotions.

Le résultat, pétri d'humanité, en est un qui chavire autant qu'il empoigne. Veille sur moi ne vous laissera pas indemne.

Les 6 épisodes de 60 minutes de Veille sur moi sont en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA. La minisérie sera diffusée sur ICI TÉLÉ en janvier 2025.