ComediHa! Salue Montréal : Arnaud Soly envoûte la foule pour sa Carte-blanche

Pour la toute première fois, c'est ComediHa! qui prend le relais de cette mission de faire rire les Montréalais à gorge déployée dans des festivités partiellement gratuites, qui prennent place au coeur de la ville. En effet, après avoir repris le flambeau de Juste pour Rire, ComédiHa! Salue Montréal se présente comme le nouveau rendez-vous immanquable pour une séance de rires bien méritée. En quelques semaines seulement, l'équipe a bâti une solide programmation et nous n'avons pas été déçus de notre expérience lors de notre unique passage à la Place des Festivals.

Pendant ces 10 jours de festivités, la programmation proposait chaque soir du jeudi au dimanche un 7 à 8 Festif, une activation bilingue animée par Eva Alexo et Érika Suarez. Parmi les artistes attendus pour un passage sur scène pendant cet apéro, ComediHa! annonçait des dizaines d'humoristes participants à ces stands-ups impromptus, dont plusieurs noms de la relève que l'on aime déjà suivre : Rachelle Elie, Magali Saint-Vincent, Mibenson Sylvain Marie-Christine Chartier et Jay Laliberté. Le seul hic? On ne savait pas d'avance qui serait présent à quel moment. C'est peut-être pour cette raison, par simple circonstances (allô, la météo menaçante!), ou encore parce que son format bilingue désintéressait une partie de la foule d'un numéro à l'autre, que nous constatons toutefois que ce segment n'a pas reçu l'amour qu'il aurait mérité lors de notre passage ce jeudi soir, comme le public était très peu nombreux.

Heureusement, les spectateurs ont répondu présents pour l'événement de Stand-Up animé par Pascal Cameron et l'ambiance a commencé à prendre le goût de la bonne humeur au centre-ville de Montréal. Notre coup de coeur parmi les humoristes qui sont montés sur scène? Alex Roy, papa de cinq enfants qui enchaîne les anecdotes avec une aisance désarmante.

Évidemment, l'étoile de la soirée va au très attendu spectacle de 21 h 15, la Carte-blanche d'Arnaud Soly. Après un numéro où il aborde principalement sa nouvelle réalité de jeune père, l'humoriste a choisi de recevoir ses amis sur scène, afin de présenter au public des segments de rodage pour tous les goûts. Arnaud Soly n'a rien perdu de sa rapidité d'esprit en répondant habilement aux réactions du public tout au long de son passage sur scène.

Les talents invités tour à tour étaient Mibenson Sylvain, Douaa Kachache, Maude Landry, Mona De Grenoble, Anas Hassouna et Alexandre Barrette. S'ils ont chacun un style d'humour bien distinct, ils nous ont tous charmés soit par leur intensité, leur non verbal ou leurs histoires.

Les activités de ComédiHa! Salue Montréal se poursuivent tout le week-end. À noter que plusieurs représentations en salles sont également offertes, accessibles à l'achat d'un laisser-passer. Les détails ici.

Showbizz.net couvrira ComédiHa! Fest à Québec.