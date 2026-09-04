La nouvelle cohorte du Maître du jeu vous fera rire aux éclats

Nous avons eu le bonheur de visionner en primeur le premier épisode de la cinquième saison du Maître du jeu, où l'on retrouve avec satisfaction le maître Louis Morissette, encore plus corrosif, et son assistant extraordinaire, Antoine Vézina, pour de nouvelles épreuves loufoques.

La production a évidemment recruté une nouvelle cohorte, cinq artistes qui vont vous faire rire aux éclats, pendant que le maître échafaude des concepts originaux pour tester leurs aptitudes physiques et mentales.

Cette année, la tâche échoit aux sympathiques Sinem Kara, Anne-Élisabeth Bossé, Mathieu Dufour, Pascal Cameron et Patrice Bélanger de nous divertir, ce qu'ils font avec brio.

Pendant que les deux femmes tentent d'être des premières de classe (elles y arrivent d'ailleurs régulièrement), Pascal Cameron s'interroge sur les initiatives de la production, Math Duff pense différemment de tout le monde (👋 au jus de cornichons dans le premier épisode) et Patrice Bélanger veut gagner à tout prix. On entendra d'ailleurs l'animateur de Survivor Québec dire régulièrement « j'aime pas ça avoir l'air niaiseux ».

C'est désolant pour lui, puisque cet émission vient avec son lot de d'embarras, d'appréhensions, de questionnements et d'échecs. Le Maître du jeu est un concept parfait, qui a fait ses preuves et qui continue, année après année, de nous séduire. Si les réactions des participants y sont pour beaucoup (Math Duff fait fort dans ce dossier!), le travail impeccable d'Antoine Vézina, dont la répartie est légendaire, fait le reste du travail.

Pour lancer la saisons, les cinq artistes auront droit à des défis où leur logique sera mise à rude épreuve. Anne-Élisabeth Bossé se dessine d'emblée comme la prochaine gagnante, mais il faudra évidemment suivre la saison pour voir si notre ressenti était le bon.

Le Maître du jeu, cinquième saison, commence le jeudi 10 septembre à 20 h sur les ondes de Noovo et sur Crave.