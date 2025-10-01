Un spectacle de Pascal Cameron : Entre anecdotique et vitriolique

Pascal Cameron présentait son nouveau one-man-show, intitulé Un spectacle, en première médiatique au Théâtre Petit Champlain à Québec mercredi soir.

Bien ancré dans son époque, l'humoriste de 41 ans propose un style cru et désinvolte, agrémenté de métaphores ingénieuses et d'images à la fois complexes et habiles.

Il passe de sujets engagés, comme l'identité de genre, le #metoo, l'avortement ou notre nationalisme, à des thèmes plus futiles, à savoir sa calvitie, son végétarisme ou la vapoteuse, avec virtuosité. Il traite chacun des sujets avec la même faculté d'analyse chirurgicale. Bien que des centaines d'humoristes avant lui ont parlé de leur blonde, de leur animal de compagnie ou de leurs habiletés au volant, Pascal a su trouver une façon créative d'aborder ses thématiques sans que le public soit agacé par la redondance.

Dans ce premier spectacle solo, Pascal Cameron parle aussi de son anxiété, de son anxiété sociale et de son trouble de l'attention : des maux, d'ailleurs, dont souffrent beaucoup de millénariaux. Encore là, ce ne sont pas des sujets neufs, mais son approche inventive permet aux spectateurs autant de s'identifier ou de mieux comprendre son prochain.

Son personnage de scène plutôt candide lui permet d'être cinglant sans devenir vulgaire et son autodérision l'amène à pouvoir rire des autres sans tomber dans l'arrogance.

J'ai quand même l'air du gars qui te regarde te faire les jambes à travers ta fenêtre de salle de bain.

Bien qu'il parle de certains travers de son début de quarantaine et de sa classe moyenne, Pascal ne s'adresse pas à une tranche d'âge spécifique ni à un groupe d'individus en particulier. Ses réflexions contemporaines et son ton assumé lui permettent de rejoindre un large public.

Si vous aimez ses chroniques à la radio, vous serez sans aucun doute charmé par son travail sur scène et si vous ne le connaissez pas, dépêchez-vous de remédier à la situation. Pascal mérite de devenir aussi connu que sa blonde! 😉