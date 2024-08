Une enfilade d'ovations debout pour le gala de Laurent Paquin à ComediHa!

Lundi soir, c'était au tour de Laurent Paquin de monter sur la scène du Grand Théâtre de Québec afin de présenter son gala ComediHa!

Une ovation debout n'attendait pas l'autre lors de cette soirée diversifiée. L'animateur a fait un travail remarquable, offrant deux numéros de stand-up, l'un sur la « job » de parents et l'autre sur les souvenirs et la perte de la mémoire, ainsi que deux sketchs avec des invités. Patrice L'Écuyer a été son premier complice de la soirée. Les deux hommes ont fait mine de venir raconter des histoires gênantes sur la communauté artistique, mais ceux-ci n'ont que dit des noms de vedettes, comme MC Gilles ou Guy A. Lepage, avant de se faire interrompre par l'autre pour une raison absurde. La confusion régnait continuellement entre les deux interlocuteurs qui ont mené une discussion vide pendant dix minutes au grand bonheur des spectateurs. Puis, c'est Guylaine Tremblay qui, affublée une perruque bon marché, a entonné des chansons avec l'animateur, harnaché de son ukulélé.

Encore une fois, ce fut les humoristes de la relève qui ont offert les prestations les plus mémorables de la soirée. Thomas Bébard gagne certainement la palme du meilleur « petit nouveau ». Le jeune homme charismatique de 22 ans est débarqué sur la scène avec la confiance d'un vieux routier et chacune des ses blagues sur ses « daddy issues » a rencontré son public. Comble du bonheur : il a accueilli sur la scène à la fin de son numéro un groupe de danseurs hip-hip formé de papas dont il a fait partie sans être pourtant père lui-même.

Jessica Chartrand s'est également démarquée avec un texte incisif sur son désamour du plein-air. Sam Vigneault, qui est déjà un chouchou même s'il en est qu'à son deuxième gala (ce que le charisme d'un gars à moustache avec une coupe Longueuil et une casquette qui joue de l'accordéon peut faire... 🤷‍♀️), a réussi à créer une ambiance électrique dans la salle.

Le minimum d'équipement que tu peux me vendre pour me protéger d'un ours, c'est une moissonneuse-batteuse. - Jessica Chartrand

Léa Stréliski, la soeur d'Alexandra (« Je suis la Claudette Dion de ma famille », dira-t-elle), a aussi su habilement tirer son épingle du jeu en parlant de ses enfants et son désir de déménager. Cathleen Rouleau, de son côté, a charmé le public en abordant sa réalité en tant que belle-maman d'Antoine (aussi dépeint dans la série À propos d'Antoine). Elle expliquera notamment l'épilepsie ainsi : « ton cerveau se remplit d'électricité et se déconnecte complètement de la réalité et, souvent, c'est là que tu t'inscris à Occupation Double ».

Notons aussi que Gino Chouinard a livré un numéro amusant sur son départ de Salut Bonjour après 21 ans, tout ça entremêlé de quelques anecdotes sur ses années à l'animation. S'il s'est risqué à quelques coups bas, dont un gag mordant sur Martin Matte, rien ne pourra ébranler l'image de bon gars de Gino pour encore un bon bout de temps...

Les galas ComediHa! 2024 seront présentés sur les ondes d'ICI Télé les vendredis soir à 20 h, dès le 13 septembre.

