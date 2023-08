Gala ComediHa! : Laurent Paquin déploie tous les atouts de son arsenal et gagne le coeur du public

Après une première soirée réussie pour Marc Dupré (voyez les photos et lisez nos impressions ici), c'était au tour de Laurent Paquin de présenter son gala ComediHa! mercredi soir.

L'humoriste a proposé un numéro d'ouverture extrêmement efficace sur l'intelligence, laissant entendre que l'humain n'était pas plus brillant qu'à l'époque des hommes des cavernes... peut-être même bien pire.

« La technologie a évolué, pas toi. Toi, tu sens encore tes bobettes pour savoir si tu vas les remettre demain. » - Laurent Paquin

Ses références aux algorithmes et aux assistants virtuels, qui nous écouteraient en tout temps via notre téléphone, étaient formidables, et l'ensemble de son monologue, irréprochable : la parfaite introduction à un gala consacré au stand-up traditionnel.

Laurent Paquin a aussi invité son ami Anthony Kavanagh afin de reprendre ce duo de « gentils », créé sur cette même scène l'an dernier. Cette fois, la paire avait l'intention de convertir l'un des pires « méchants » du monde artistique : René Simard. Celui-ci est arrivé sur scène muselé et attaché dans une camisole de force. Voyez des images dans la galerie au bas de l'article.

En seconde partie, l'animateur a proposé un numéro sur la nostalgie, truffé de références qui ont beaucoup résonné auprès des spectateurs. Il a d'ailleurs ramené le sujet en fin de gala, alors qu'il a proposé une reprise moderne de son succès humoristique « Papa bande mou » avec Doug & Jeff, qui font des parodies de chanson rap, et France D'Amour.

Guillaume Wagner était le premier invité de la soirée. Il a abordé le confort avec le franc-parler et l'irrévérence qu'on lui connaît. L'anglophone Rachelle Elie, qui dit se lancer dans l'humour francophone pour « faire de l'argent », a fait bonne impression auprès du public, tout comme Sylvain Larocque, dont le ton salé lui a valu une ovation debout. Les amis Katherine Levac et Phil Roy ont joint leur force afin de proposer un sympathique numéro sur la parentalité.

En seconde moitié, le public est tombé sur le charme de Tommy Néron, un jeune humoriste à peine sorti de l'École nationale de l'humour, qui a tout arraché. L'humoriste se présentait comme une personne pas fancy, abordant de façon candide toutes les sortes de bières, de café et de plats à partager. Le sujet était simple, mais ses textes savamment écrits et sa livraison impeccable lui ont valu un standing ovation bien mérité. Comme l'a mentionné l'animateur, sa seule lacune aura été d'accueillir l'amour du public avec un malaise évident. Le jeune homme est retourné en coulisses sans regarder les spectateurs qui l'acclamaient.

« Le lait de soya, j'ai goûté à ça et j'ai perdu des souvenirs du primaire. » - Tommy Néron

De son côté, Jessica Chartrand a fait un travail remarquable en abordant son coming-out et ses séances de psychothérapie. Cette jeune humoriste fait, elle aussi, partie des vedettes de demain.

Eddy King a également fait une forte impression auprès des amateurs d'humour de Québec, qui l'ont chaleureusement ovationné, avec la même ferveur, d'ailleurs, qu'ils l'ont fait quelques minutes plus tard pour Billy Tellier, qui a abordé les chicanes de couple.

On peut parler d'un deuxième gala réussi pour cette édition 2023 de ComediHa! Laurent Paquin n'a pas déçu ses fans, déployant tous ses talents (stand up, sketch, chanson) au profit du rire.

À noter que vous pourrez voir ces galas (ils seront divisés en deux émissions) sur les ondes d'ICI Télé cet automne.