La soeur d'Alexandre Stréliski, Léa, performe au gala de Laurent Paquin à ComediHa! (photo)

Lundi soir, dans le gala de Laurent Paquin à ComediHa!, Léa Stréliski, la soeur de la musicienne Alexandra Stréliski, a eu droit à une ovation debout suite à un numéro mordant sur ses enfants et son désir de déménager et de quitter le Plateau Mont-Royal. Ceci étant un beau prétexte pour parler de la crise du logement.

« Je suis la Claudette Dion de ma famille », a-t-elle lancé à son arrivée sur scène.

Elle mentionnera également qu'elle a fréquenté l'École Nationale de l'humour à 35 ans, ce qui a « forcé » ses parents à aller voir ses spectacles d'école longtemps. Lundi, elle a séduit adéquatement les spectateurs du Grand Théâtre de Québec, qui lui ont offert une ovation debout sentie et méritée.

Voyez l'humoriste au bas de l'article.

En plus d'être humoriste, Léa Stréliski est une auteure émérite. Elle a sorti son premier essai en 2019, La vie n’est pas une course aux Éditions Québec Amérique, qui est rapidement devenu un best-seller. Quatre ans plus tard, elle publiera La recette de l'amour, livre qui « porte un regard tendre, franc et courageux sur la quête amoureuse ».

Vous avez aussi pu entendre Léa à La soirée est (encore) jeune sur ICI Première et en tant que chroniqueuse dans plusieurs émissions de radio. Elle anime également le balado Dans ma semaine, dans lequel elle « raconte sa semaine et répond aux messages que les auditeurs et auditrices laissent dans sa boîte vocale ».