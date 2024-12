Cet humoriste chouchou aura droit à son En direct de l'univers en début de saison

Il y a quelques semaines, nous apprenions qu'un acteur chouchou des Québécois allait être le premier invité de France Beaudoin à En direct de l'univers. Découvrez de qui il s'agit ici.

Les téléspectateurs ne seront pas en reste la semaine suivante alors qu'un humoriste ayant prouvé plus d'une fois sa grande popularité au Québec prendra place sur la pastille pivotante. Il s'agit de nul autre que P-A Méthot.

L'humoriste est connu pour ses partys à grand déploiement présentés dans des amphithéâtres : années 80, 90, disco, du temps des Fêtes, beach party, country, tout a été une opportunité de faire la fête. Grand amateur de musique, il a le profil de l'invité rêvé pour France Beaudoin.

En plus de sa conjointe, Véronique, et de sa fille, Zoé, on peut s'attendre à ce que plusieurs amis connus viennent lui rendre hommage. Nul doute que son bon ami Dominic Paquet sera de la partie. Laurent Paquin, Cathy Gauthier et Peter MacLeod pourraient aussi être présents.

Comme il a collaboré à plus d'une reprise avec les chanteurs Matt Lang et Jonas, il ne serait pas surprenant que ceux-ci viennent interpréter l'une ou l'autre des pièces du questionnaire de P-A. L'apparition de Guylaine Tanguay ne serait pas surprenante non plus.

P-A Méthot anime actuellement l'émission du retour au FM93 à Québec avec Paul-Raphaël Charron et Pascale Picard, ceux-ci pourraient donc aussi prendre part à la fête.

Le En direct de l'univers de P-A Méthot sera diffusé le samedi 18 janvier à 19 h.