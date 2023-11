Culturama est une sorte de centre d'observation de la culture, un sympathique cyclorama de la découverte! Accompagnée de trios d'artistes issus de disciplines différentes, la pétillante Chantal Lamarre - curatrice en chef! - pilotera des conversations étonnantes qui vont nous révéler les facettes les plus insoupçonnées des oeuvres et des artistes d'ici et d'ailleurs. Avec l'humour et la répartie qu'on lui connaît, Chantal et ses invités nous inviteront à (re)découvrir des oeuvres classiques et modernes, question qu'on se couche un peu moins niaiseux et surtout bien diverti! Et ils ne seront pas les seuls à réagir Un panel de gens issus du grand public, filmés devant leur écran à la maison, apparaîtront ça et là dans l'émission pour étendre le champ de vision de notre Culturama!